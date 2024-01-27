Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников, подделывающих голоса
Эксперт призвал не отвечать на незнакомые номера, чтобы голос не украли аферисты
В последнее время мошенники стали использовать искусственный интеллект, чтобы копировать голоса родственников потенциальных жертв и от их имени вымогать деньги. Однако, по словам эксперта в области информационной безопасности, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова, обезопаситься от продвинутых аферистов можно, соблюдая ряд правил.
По его словам, схема работы таких нейросетевых мошенников проста: они записывают, обрабатывают и при помощи специальных программ подделывают голос человека. Далее следует звонок его родственникам, у которых злоумышленники начинают выманивать деньги.
"В результате тот, кому они звонят, может решить, что разговаривает со своим родственником или знакомым, идентифицировав его по голосу", — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Ветров отметил, что самый надёжный способ помешать мошенникам — отказаться от разговоров с абонентами, которые звонят с незнакомых номеров. Тогда они не смогут записать голос и использовать его в своих целях. Более того, даже если у человека возникает ощущение, что к нему действительно обращается кто-то из родных, стоит перезвонить ему на известный номер.
Напомним, такие же мошенники попытались обернуть в свою пользу арест Елены Блиновской. Её адвокат Наталия Сальникова рассказала, что родным "королевы марафонов" начали поступать звонки от нейросетевой блогерши, просящей перевести деньги на карту. По данным Лайфа, для подделки голоса Блиновской мошенники использовали её выступления.
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