Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников, подделывающих голоса

В последнее время мошенники стали использовать искусственный интеллект, чтобы копировать голоса родственников потенциальных жертв и от их имени вымогать деньги. Однако, по словам эксперта в области информационной безопасности, профессора кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталия Вехова, обезопаситься от продвинутых аферистов можно, соблюдая ряд правил.

По его словам, схема работы таких нейросетевых мошенников проста: они записывают, обрабатывают и при помощи специальных программ подделывают голос человека. Далее следует звонок его родственникам, у которых злоумышленники начинают выманивать деньги.

"В результате тот, кому они звонят, может решить, что разговаривает со своим родственником или знакомым, идентифицировав его по голосу", — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Ветров отметил, что самый надёжный способ помешать мошенникам — отказаться от разговоров с абонентами, которые звонят с незнакомых номеров. Тогда они не смогут записать голос и использовать его в своих целях. Более того, даже если у человека возникает ощущение, что к нему действительно обращается кто-то из родных, стоит перезвонить ему на известный номер.