Лайф разгадал тайну "аудиодвойника" Блиновской, собирающего деньги с родных миллиардерши из СИЗО
Источник Лайфа: Аудиодипфейк Блиновской собрали на основе её выступлений
"Королева марафонов" Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Аудиодипфейк, который сгенерировали мошенники, чтобы собрать деньги с семьи арестованной миллиардерши Елены Блиновской, создали на основе публичных выступлений блогера, рассказал источник Лайфа. Именно нейросети позволяют подделать голос реального человека. Однако страшилки о том, что такой "двойник" может взять кредит, — фейк.
"В истории с Блиновской голос не использовался как ключ для доступа к банковским услугам. Более того, с помощью одного только голоса невозможно открыть счёт или получить кредит. Он применяется исключительно как дополнительный фактор защиты", — объяснил наш собеседник.
Он подчеркнул, что случаев успешного использования "подложной" биометрии для доступа к банковским услугам в РФ нет. Во-первых, по словам источника, из-за внутренних банковских процедур, где есть несколько этапов подтверждения личности. Во-вторых, благодаря технологиям "лайвнесс", которые позволяют отличить реального человека от имитации — видео, фото, маски.
Но отсутствие инцидентов не отменяет проблемы телефонного мошенничества и дипфейков. Если в телефонном разговоре вы заподозрили неладное, эксперт рекомендует повесить трубку и самостоятельно связаться с родственником, а также скачать на телефон определитель номеров, который позволит распознать мошеннический звонок.
Ранее Лайф рассказывал, что мошенники попробовали обернуть арест "королевы марафонов" себе на пользу. Её адвокат Наталия Сальникова рассказала о звонках с использованием ИИ, которые поступали родным инфобизнесвумен. План аферистов был таков: притвориться Блиновской, которая звонит своим близким из СИЗО и просит перевести денег на карту.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили заключить под стражу в СИЗО. Так, ближайшие месяцы Блиновская проведёт в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили под карантин. А её адвокат Сальникова сообщила о том, что блогер и её семья могут объявить о банкротстве из-за неспособности погасить долг перед государством.