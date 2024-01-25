Лайф разгадал тайну "аудиодвойника" Блиновской, собирающего деньги с родных миллиардерши из СИЗО

Аудиодипфейк, который сгенерировали мошенники, чтобы собрать деньги с семьи арестованной миллиардерши Елены Блиновской, создали на основе публичных выступлений блогера, рассказал источник Лайфа. Именно нейросети позволяют подделать голос реального человека. Однако страшилки о том, что такой "двойник" может взять кредит, — фейк.

"В истории с Блиновской голос не использовался как ключ для доступа к банковским услугам. Более того, с помощью одного только голоса невозможно открыть счёт или получить кредит. Он применяется исключительно как дополнительный фактор защиты", — объяснил наш собеседник.

Он подчеркнул, что случаев успешного использования "подложной" биометрии для доступа к банковским услугам в РФ нет. Во-первых, по словам источника, из-за внутренних банковских процедур, где есть несколько этапов подтверждения личности. Во-вторых, благодаря технологиям "лайвнесс", которые позволяют отличить реального человека от имитации — видео, фото, маски.

Но отсутствие инцидентов не отменяет проблемы телефонного мошенничества и дипфейков. Если в телефонном разговоре вы заподозрили неладное, эксперт рекомендует повесить трубку и самостоятельно связаться с родственником, а также скачать на телефон определитель номеров, который позволит распознать мошеннический звонок.