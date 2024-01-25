Блиновская и её семья могут объявить о банкротстве из-за неспособности погасить долг
Адвокат Сальникова: Блиновская и её семья объявят о банкротстве
Обложка © ТАСС / Сандурская Софья
Блогер Елена Блиновская, которую на днях отправили в СИЗО, может объявить о банкротстве, поскольку не в силах погасить долг перед государством. Об этом в беседе с ТАСС рассказала её адвокат Наталия Сальникова.
По словам юриста, о банкротстве также планируют заявить муж Блиновской и её родители. Как утверждает адвокат, дело в том, что суд ранее арестовал квартиру родителей, которую те получили в рамках приватизации, а также счета с пенсионными накоплениями, указав в постановлении, что всё это имущество "могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой". И, несмотря на доводы защиты, арест впоследствии был продлён, после чего Сальникова задалась вопросом, как пенсия может быть имуществом, добытым преступным способом.
"В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, её муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже ещё не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу", — рассказала собеседница агентства.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили заключить под стражу в СИЗО. Так, ближайшие месяцы Блиновская проведёт в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили под карантин.