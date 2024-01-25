Блиновская и её семья могут объявить о банкротстве из-за неспособности погасить долг

Блогер Елена Блиновская, которую на днях отправили в СИЗО, может объявить о банкротстве, поскольку не в силах погасить долг перед государством. Об этом в беседе с ТАСС рассказала её адвокат Наталия Сальникова.

По словам юриста, о банкротстве также планируют заявить муж Блиновской и её родители. Как утверждает адвокат, дело в том, что суд ранее арестовал квартиру родителей, которую те получили в рамках приватизации, а также счета с пенсионными накоплениями, указав в постановлении, что всё это имущество "могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой". И, несмотря на доводы защиты, арест впоследствии был продлён, после чего Сальникова задалась вопросом, как пенсия может быть имуществом, добытым преступным способом.