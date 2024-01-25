Юрист рассказала, как "Блиновская" звонит родным из СИЗО и клянчит деньги с украинским акцентом
Адвокат Сальникова: Мошенники подделали голос Блиновской для вымогательства
Стоило "королеве марафонов" Елене Блиновской отправиться в московское СИЗО, как предприимчивые мошенники попробовали обернуть арест блогерши себе на пользу. Её адвокат Наталия Сальникова рассказала о звонках с использованием искусственного интеллекта, которые поступали родным инфобизнесвумен.
"Стандартное мошенничество. Как мы себе видим, это интернет-телефония. Непонятно, где это находится. Формат простой: "Папочка, привет! Мне дали возможность тебе позвонить", — объяснила юрист в беседе с телеканалом "360".
План аферистов был таков: притвориться Блиновской, которая звонит своим близким из СИЗО и просит перевести денег на карту. По словам юриста, больших средств мошенники не просили, осознавая, что это будет выглядеть странно. И даже такая предусмотрительность им не помогла — денег им так и не перевели.
"Точно не крупные суммы, потому что кто же поведётся, кому нужны такие деньги в тюрьме. <...> Нет, [люди] не поверили мошенникам. Потому что, как мне сказали, в какой-то момент во фразе проскочил украинский акцент", — отметила Сальникова.
Адвокат убеждена, что обманщики прибегли к использованию искусственного интеллекта для того, чтобы подделать голос Блиновской. А основу для голосовой модели они взяли в Интернете — в последнее время этот метод используется довольно часто.
Собеседница телеканала также сказала, что сама Блиновская уже в курсе о деятельности мошенников и беспокоится, что из-за этого может кто-то пострадать. В заключении создательница "марафона желаний" чувствует себя неплохо, жалоб у неё нет.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили заключить под стражу в СИЗО. Так, ближайшие месяцы Блиновская проведёт в московском изоляторе № 6 "Печатники", где её уже поместили под карантин. А её адвокат Сальникова сообщила о том, что блогер и её семья могут объявить о банкротстве из-за неспособности погасить долг перед государством.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya