Юрист рассказала, как "Блиновская" звонит родным из СИЗО и клянчит деньги с украинским акцентом

Стоило "королеве марафонов" Елене Блиновской отправиться в московское СИЗО, как предприимчивые мошенники попробовали обернуть арест блогерши себе на пользу. Её адвокат Наталия Сальникова рассказала о звонках с использованием искусственного интеллекта, которые поступали родным инфобизнесвумен.

"Стандартное мошенничество. Как мы себе видим, это интернет-телефония. Непонятно, где это находится. Формат простой: "Папочка, привет! Мне дали возможность тебе позвонить", — объяснила юрист в беседе с телеканалом "360".

План аферистов был таков: притвориться Блиновской, которая звонит своим близким из СИЗО и просит перевести денег на карту. По словам юриста, больших средств мошенники не просили, осознавая, что это будет выглядеть странно. И даже такая предусмотрительность им не помогла — денег им так и не перевели.

"Точно не крупные суммы, потому что кто же поведётся, кому нужны такие деньги в тюрьме. <...> Нет, [люди] не поверили мошенникам. Потому что, как мне сказали, в какой-то момент во фразе проскочил украинский акцент", — отметила Сальникова.

Адвокат убеждена, что обманщики прибегли к использованию искусственного интеллекта для того, чтобы подделать голос Блиновской. А основу для голосовой модели они взяли в Интернете — в последнее время этот метод используется довольно часто.