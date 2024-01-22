Российская оперная певица стала серийным ловцом мошенников благодаря актёрскому таланту

Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова четыре раза помогла полиции поймать телефонных мошенников. Как отметили в республиканском МВД, чтобы обмануть аферистов, уфимка использовала актёрский талант.

"Злоумышленники уже трижды пытались забрать у неё деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Неизвестные снова связались с артисткой театра по городскому номеру и сообщили, что её племянница спровоцировала ДТП. Женщина решила подыграть аферистам. Пока злоумышленники пытались заполучить её доверие, уфимка смогла позвонить в полицию и сообщить о происходившем", — рассказали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что мошенники требовали полтора миллиона рублей для "лечения потерпевшей", но позже согласились и на 300 тысяч рублей. Аферисты оформили услугу доставки в такси и попросили таким образом передать наличные. Положив в пакет полотенце вместо денег, Хуснутдинова передала посылку.

Прибывшие на место полицейские задержали 34-летнего водителя такси и 19-летнюю девушку, которая должна была положить деньги на счёт мошенников. Она попала в эту криминальную сеть, увидев в соцсетях объявление о подработке: необходимо было принимать наличные от клиентов и переводить их на указанные реквизиты. Причём девушка была уверена, что получает деньги от собственников, и даже не думала, что помогает аферистам. Таксист заявил, что тоже не знал о соучастии в махинациях.

Теперь местное МВД наградит заслуженную артистку Башкирии, которая уже неоднократно спасала от обмана других жителей республики.