Российская оперная певица стала серийным ловцом мошенников благодаря актёрскому таланту
Оперная певица из Уфы четыре раза помогла полиции поймать телефонных мошенников
Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова. Обложка © Bashopera.ru / Александра Лукьянчикова
Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова четыре раза помогла полиции поймать телефонных мошенников. Как отметили в республиканском МВД, чтобы обмануть аферистов, уфимка использовала актёрский талант.
"Злоумышленники уже трижды пытались забрать у неё деньги по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Неизвестные снова связались с артисткой театра по городскому номеру и сообщили, что её племянница спровоцировала ДТП. Женщина решила подыграть аферистам. Пока злоумышленники пытались заполучить её доверие, уфимка смогла позвонить в полицию и сообщить о происходившем", — рассказали в ведомстве.
Правоохранители уточнили, что мошенники требовали полтора миллиона рублей для "лечения потерпевшей", но позже согласились и на 300 тысяч рублей. Аферисты оформили услугу доставки в такси и попросили таким образом передать наличные. Положив в пакет полотенце вместо денег, Хуснутдинова передала посылку.
Прибывшие на место полицейские задержали 34-летнего водителя такси и 19-летнюю девушку, которая должна была положить деньги на счёт мошенников. Она попала в эту криминальную сеть, увидев в соцсетях объявление о подработке: необходимо было принимать наличные от клиентов и переводить их на указанные реквизиты. Причём девушка была уверена, что получает деньги от собственников, и даже не думала, что помогает аферистам. Таксист заявил, что тоже не знал о соучастии в махинациях.
Теперь местное МВД наградит заслуженную артистку Башкирии, которая уже неоднократно спасала от обмана других жителей республики.
Ранее Лайф писал, что мошенники обманули актрису МХТ имени А.П. Чехова Марию Зорину на 20 миллионов рублей. Потерпевшей в соцсетях позвонил мужчина, который представился чиновником из Департамента культуры.