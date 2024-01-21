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21 января, 16:56
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Россиян предупредили о новой схеме хищений денег через Систему быстрых платежей

МВД: Мошенники стали похищать денежные средства через Систему быстрых платежей

В России появилась новая схема мошенничества, которая реализуется через Систему быстрых платежей. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Суть обмана такова. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, которое представляется сотрудником этого магазина. Оно подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду", написала Волк в телеграм-канале.

По словам официального представителя МВД, в случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платёж, его деньги сразу отправляются на счёт афериста. Волк дополнила, что указанная схема легко работает, если учётные данные модераторов и администраторов сайтов скомпрометированы.

Представитель ведомства объяснила, как обезопасить себя. По её словам, необходимо общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Кроме того, в МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам, где обещают победу в розыгрыше или подарки.

Вместе с этим Волк пояснила, что не рекомендуется сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом (краткосрочный заём, позволяющий быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком). Для оплаты товаров на маркетплейсах безопаснее завести отдельную карту и вносить на неё сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки, уточнили в МВД. Если появились сомнения, что звонят представители компании, лучше положить трубку и самим позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на официальном сайте.

Назван всего один вопрос, которым можно вывести телефонных мошенников на чистую воду
Назван всего один вопрос, которым можно вывести телефонных мошенников на чистую воду

А ранее Лайф писал, что аферисты после праздников делают мошеннические спам-рассылки, которые ведут на фишинговые сайты с "акциями" от популярных компаний. Кроме того, злоумышленники пытаются продать билеты якобы на шоу и детские мероприятия с большой скидкой. Покупателей ищут в соцсетях либо на родительских форумах.

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Дарья Нарыкова
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