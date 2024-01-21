Россиян предупредили о новой схеме хищений денег через Систему быстрых платежей

В России появилась новая схема мошенничества, которая реализуется через Систему быстрых платежей. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Суть обмана такова. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, которое представляется сотрудником этого магазина. Оно подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду", — написала Волк в телеграм-канале.

По словам официального представителя МВД, в случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платёж, его деньги сразу отправляются на счёт афериста. Волк дополнила, что указанная схема легко работает, если учётные данные модераторов и администраторов сайтов скомпрометированы.

Представитель ведомства объяснила, как обезопасить себя. По её словам, необходимо общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Кроме того, в МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам, где обещают победу в розыгрыше или подарки.

Вместе с этим Волк пояснила, что не рекомендуется сохранять для оплаты в личных кабинетах кредитные карты и карты с овердрафтом (краткосрочный заём, позволяющий быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком). Для оплаты товаров на маркетплейсах безопаснее завести отдельную карту и вносить на неё сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки, уточнили в МВД. Если появились сомнения, что звонят представители компании, лучше положить трубку и самим позвонить в поддержку магазина по номеру, который указан на официальном сайте.