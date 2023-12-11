Мошенники развели актрису МХТ на 20 млн рублей, заставив продать квартиру и машину

Мошенники обманули актрису Московского Художественного театра имени А.П. Чехова Марию Зорину на 20 миллионов рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

"Мошенники обманули актрису театра им. Чехова и убедили её перевести им все свои сбережения, продать квартиру и машину. Ущерб составил почти 20 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, потерпевшей в сети Telegram позвонил мужчина, который представился первым заместителем руководителя Департамента культуры Перовым Сергеем. Он сообщил Зориной, что её банковский счёт якобы взломан. Впоследствии ей поступил звонок от другого незнакомого человека, который сказал актрисе вывести все свои денежные средства со счетов в банках и перевести их на резервный спецсчёт в ЦБ РФ.

Собеседник ТАСС рассказал, что женщина обналичила все свои лежавшие на карточке деньги в сумме 1,8 миллиона рублей и взяла ещё в кредит 183 тысячи рублей, а потом перевела эти средства на счёт неустановленного лица. После этого, следуя указаниям злоумышленников, деятельница искусств внесла через банкомат ещё более четырёх миллионов рублей.

На этом мошенники не остановились. Они заставили её продать квартиру за 12 миллионов рублей, сообщив, что она была продана незаконным путём, после чего по этой же схеме её лишили машины BMW X1. Всё, что она получила, было отдано преступникам.

"Общий ущерб составил 19 822 000 рублей. Проводится проверка", — заявил источник.