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11 февраля, 10:19

Артист цирка хотел вложиться в крипту, но отдал 4,5 млн рублей мошеннику

Дрессировщика Тимченко обманули на 4,5 млн рублей под предлогом криптобизнеса

Дрессировщик цирка Василий Тимченко. Обложка © VK / Василий Тимченко

Дрессировщик цирка Василий Тимченко. Обложка © VK / Василий Тимченко

Мошенники облапошили дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний циркач общался с 31-летним знакомым из Тюменской области, который предложил выгодно вложиться в крипту. Тюменец рассказал, что на таком бизнесе можно быстро поднять бабло, и дрессировщик скинул ему 4,5 млн рублей. Однако дело не пошло, а криптобизнесмен и вовсе пропал.

В итоге циркач понял, что его развели, и обратился с заявлением в полицию. Сейчас недобросовестного партнёра по бизнесу ищут, проводится проверка.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 14-летнюю школьницу из подмосковного Щёлкова развели на нюдсы под предлогом кастинга в новый клип певицы Клавы Коки. Девочка нашла странное объявление в одном из мессенджеров и, связавшись с "менеджером", отправила ему фото и видео. Но ни на какие съёмки жертву не позвали.

Александра Мышляева
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