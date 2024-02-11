Артист цирка хотел вложиться в крипту, но отдал 4,5 млн рублей мошеннику
Дрессировщика Тимченко обманули на 4,5 млн рублей под предлогом криптобизнеса
Дрессировщик цирка Василий Тимченко. Обложка © VK / Василий Тимченко
Мошенники облапошили дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, 37-летний циркач общался с 31-летним знакомым из Тюменской области, который предложил выгодно вложиться в крипту. Тюменец рассказал, что на таком бизнесе можно быстро поднять бабло, и дрессировщик скинул ему 4,5 млн рублей. Однако дело не пошло, а криптобизнесмен и вовсе пропал.
В итоге циркач понял, что его развели, и обратился с заявлением в полицию. Сейчас недобросовестного партнёра по бизнесу ищут, проводится проверка.
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