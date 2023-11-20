"Были друзьями, когда всё шло хорошо": Экс-бизнес-партнёр Деревянко раскрыл, как они прогорели на крипте

Бывший деловой партнёр актёра Павла Деревянко по криптобизнесу Григорий Мулузян потерял 256 миллионов рублей на бирже Xena Exchange. Это были деньги инвесторов: бизнесменов и артистов, которых приводил именитый артист. SHOT выяснил подробности схем, в результате которых бизнес-партнёры остались должны вкладчикам более 150 миллионов рублей.

Бывший деловой партнёр Деревянко рассказал, как они "прогорели" на крипте. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Мулузян познакомился с Деревянко два года назад в ресторане на Патриарших. Актёр тогда занимался майнингом, а Григорий торговал криптовалютой. Он дал артисту пару советов по торговле на бирже. С их помощью Павел заработал несколько миллионов. Впоследствии Деревянко стал вкладывать больше денег в биржу и приумножать их благодаря советам Мулузяна. Григорий, в свою очередь, брал за это 50% с прибыли. По его словам, минимальный ежемесячный доход Павла тогда составлял около 4,5 миллиона рублей, а максимальный — 175 миллионов.

Одна из "зарплат" Деревянко. Фото © Telegram / SHOT

В эту же схему, по словам Григория, Деревянко вовлёк несколько знакомых артистов, среди них актёр Артём Ткаченко и режиссёр Марюс Вайсберг. Всего было 11 человек, которые доверили Мулузяну и Деревянко свои деньги. Через какое-то время для оптимизации работы сотрудники фирмы "Бии соул" создали специальный бот, через который проводились трансакции. Деревянко впоследствии вошёл в состав учредителей фирмы "Бии соул" и выкупил долю в боте, которой раньше, по словам Мулузяна, владел шоумен Александр Ревва. В апреле 2022 года биржа Xena Exchange якобы кинула Мулузяна и его команду, не вернув им 265 миллионов рублей. Используя другие источники дохода, Григорий уже вернул около 88 миллионов рублей долгов. Однако расплачиваться со всеми он отказывается. Бизнесмен считает, что Деревянко тоже должен участвовать в погашении долгов, но тот этого не делает.