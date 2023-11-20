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Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 16:44
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Джиган оказался втянут в нашумевшую историю с криптобизнесом Деревянко

SHOT: Актёр Деревянко сообщил, что его обманули на $8 тысяч от имени Джигана

Рэпер Джиган. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Рэпер Джиган. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Новым действующим лицом в нашумевшей истории о криптокомпании 47-летнего российского актёра Павла Деревянко стал рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган. Как пишет SHOT, звезда сериала "Беспринципные" занял крипты для мужа Оксаны Самойловой у своего бизнес-партнёра Григория Мулузяна и не вернул. Однако оказалось, что Джиган даже был не в курсе происходящего.

Актёр Павел Деревянко просит бизнес-партнёра Григория Мулузяна занять крипты для Джигана. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует видео, которое Деревянко снимал этим летом. В ролике актёр просит у Григория Мулузяна занять "для Дена" восемь тысяч долларов. На тот момент сумма была эквивалентна 720 тысячам рублей. Актёр пояснил, что Джига решил стать клиентом их компании и зарабатывать на криптобирже, причём деньги тому потребовались срочно — он якобы обещал вернуть их в ближайшее время.

По информации телеграм-канала, Мулузян согласился дать денег, но спустя несколько месяцев ему так ничего не вернули. Тогда он решил связаться с Джиганом лично. Однако выяснилось, что рэпер ничего не знал и не покупал крипту через Деревянко. Сам актёр признался, что его, видимо, развели мошенники под видом Джигана.

Партнёр Павла Деревянко по криптобизнесу обвинил во лжи пострадавшего бизнесмена
Партнёр Павла Деревянко по криптобизнесу обвинил во лжи пострадавшего бизнесмена

Напомним, ранее актёра Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился москвич, который вложился в криптобизнес звезды "Беспринципных", однако никакой прибыли не получил. Второй жертвой оказался бизнесмен из Подмосковья. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы актёра около 24 миллионов рублей. Жертвами мошеннической схемы стали режиссёр Марюс Вайсберг и актёр Артём Ткаченко. Кроме того, Деревянко судится со своим бизнес-партнёром Мулузяном за перераспределение долей в компании.

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Дарья Нарыкова
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