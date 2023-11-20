Джиган оказался втянут в нашумевшую историю с криптобизнесом Деревянко
SHOT: Актёр Деревянко сообщил, что его обманули на $8 тысяч от имени Джигана
Рэпер Джиган. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Новым действующим лицом в нашумевшей истории о криптокомпании 47-летнего российского актёра Павла Деревянко стал рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган. Как пишет SHOT, звезда сериала "Беспринципные" занял крипты для мужа Оксаны Самойловой у своего бизнес-партнёра Григория Мулузяна и не вернул. Однако оказалось, что Джиган даже был не в курсе происходящего.
Актёр Павел Деревянко просит бизнес-партнёра Григория Мулузяна занять крипты для Джигана. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует видео, которое Деревянко снимал этим летом. В ролике актёр просит у Григория Мулузяна занять "для Дена" восемь тысяч долларов. На тот момент сумма была эквивалентна 720 тысячам рублей. Актёр пояснил, что Джига решил стать клиентом их компании и зарабатывать на криптобирже, причём деньги тому потребовались срочно — он якобы обещал вернуть их в ближайшее время.
По информации телеграм-канала, Мулузян согласился дать денег, но спустя несколько месяцев ему так ничего не вернули. Тогда он решил связаться с Джиганом лично. Однако выяснилось, что рэпер ничего не знал и не покупал крипту через Деревянко. Сам актёр признался, что его, видимо, развели мошенники под видом Джигана.
Напомним, ранее актёра Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился москвич, который вложился в криптобизнес звезды "Беспринципных", однако никакой прибыли не получил. Второй жертвой оказался бизнесмен из Подмосковья. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы актёра около 24 миллионов рублей. Жертвами мошеннической схемы стали режиссёр Марюс Вайсберг и актёр Артём Ткаченко. Кроме того, Деревянко судится со своим бизнес-партнёром Мулузяном за перераспределение долей в компании.