Джиган оказался втянут в нашумевшую историю с криптобизнесом Деревянко

Новым действующим лицом в нашумевшей истории о криптокомпании 47-летнего российского актёра Павла Деревянко стал рэпер Денис Устименко-Вейнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган. Как пишет SHOT, звезда сериала "Беспринципные" занял крипты для мужа Оксаны Самойловой у своего бизнес-партнёра Григория Мулузяна и не вернул. Однако оказалось, что Джиган даже был не в курсе происходящего.

Актёр Павел Деревянко просит бизнес-партнёра Григория Мулузяна занять крипты для Джигана. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует видео, которое Деревянко снимал этим летом. В ролике актёр просит у Григория Мулузяна занять "для Дена" восемь тысяч долларов. На тот момент сумма была эквивалентна 720 тысячам рублей. Актёр пояснил, что Джига решил стать клиентом их компании и зарабатывать на криптобирже, причём деньги тому потребовались срочно — он якобы обещал вернуть их в ближайшее время.