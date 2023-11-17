Партнёр Павла Деревянко по криптобизнесу обвинил во лжи пострадавшего бизнесмена 17 ноября, 13:40 Бизнесмен Григорий Мулузян и актёр Павел Деревянко. Обложка © VK / Григорий Мулузян, © ТАСС / Вадим Тараканов

Бизнесмен Григорий Мулузян, который создал вместе с актёром Павлом Деревянко криптофирму "Бии соул", продал коллекторам долг мужчины, обратившегося в полицию с требованием помочь вернуть вложенные в бизнес деньги. Об этом пишет SHOT.

Мулузян заявил, что 35-летний бизнесмен из подмосковного посёлка Шаховская, обвинивший "Бии соул" в мошенничестве, сам якобы занял у него денег в размере 339,5 тысячи долларов и не отдаёт. По его словам, сумма была одолжена ещё в январе и стороны подписали соответствующее соглашение. Срок возврата долга — 29 февраля 2024 года. Сейчас Мулузян продал долг предпринимателя коллекторам.

Режиссёр Марюс Вайсберг, тоже лишившийся своих денег из-за "Бии соул", публично заступился за Деревянко, которого не считает виновным в создавшейся ситуации. По его мнению, актёр стал жертвой якобы своего партнёра Мулузяна и потерял все средства, вложенные в криптобизнес.

Марюс Вайсберг защитил Павла Деревянко. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марюс Вайсберг

"Криптобизнес, в который я тоже частично был вложен, оказался просто масштабной мошеннической финансовой пирамидой, которую организовали аферисты, которых наивный Паша мнил своими партнёрами. Он главная жертва, он вложил туда всё, что у него было. Я вписался в это дело в первую очередь потому, что хочу помочь другу в беде", — заявил в соцсети режиссёр.

Напомним, актёр Павел Деревянко и бизнесмен Григорий Мулузян создали криптофирму "Бии соул". Позже житель Москвы обвинил компанию в мошенничестве более чем на один миллион рублей. Он заключил с фирмой три договора займа, но прибыли за год так и не увидел. Среди пострадавших также актёр Артём Ткаченко и режиссёр Марюс Вайсберг. Сейчас сумма требований к "Бии соул" выросла до 41 миллиона рублей. При этом Деревянко тоже судится с Мулузяном — за перераспределение долей в компании.

Авторы Татьяна Миссуми