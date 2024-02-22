"Злые русские хакеры" рассекретили любителей БДСМ среди военкомов Украины Российские хакеры RaHDIt слили в Сеть данные 2660 военкомов Украины 22 февраля, 09:01 Скриншот видео © t.me / Немеzида

Российская хакерская группа RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала данные 2660 сотрудников украинских военных комиссариатов, в том числе медиков, выдающих справки о пригодности к службе. Об этом сообщается в телеграм-канале "Немеzида". Доступ был получен после взлома ресурсов Минобороны Украины.

Сотрудники военкоматов Украины, незаконно отправлявшие на фронт сограждан. Видео © t.me / Немеzида

"Мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял в Авдеевку, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы Коллективного Запада против России", — говорится в тексте.

Николай Кавка. Фото © t.me / Немеzида

Например, проживающий во Львове Николай Кавка отметился тем, что хватал со своими помощниками людей прямо на улицах, в том числе пытался скрутить мужчину, гулявшего с малолетним ребёнком. До работы в военкомате Кавка обманывал пенсионеров и фальсифицировал подписи, чтобы к власти пришли нужные Киеву депутаты.

Александр Кравчук. Фото © t.me / Немеzида

А вот начальник центра комплектования Сергей Кутний, Антон Цику из полтавского ТЦК и Александр Кравчук из киевского центра на своих личных страницах в сетях открыто сообщают о пристрастии к БДСМ и даже состоят в соответствующих пабликах. Кутний, по данным хакеров, — завсегдатай вечеринок с секс-извращениями.

Владимир Мищенко. Фото © t.me / Немеzида

Полковник Роман Здоренко известен как жестокий человек, который запугивал призывников, угрожал уголовным делом, а при отказе идти на разговор применял силу. Подполковник Владимир Мищенко с коллегами похищал людей, избивал и заставлял подписывать контракт на добровольную службу в ВСУ. Многие сотрудники военкоматов отметились огромными взятками, как, например, подполковник Леонид Федьков.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных и поэтому не могут устроиться на официальную работу.

Авторы Татьяна Миссуми