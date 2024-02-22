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"Злые русские хакеры" рассекретили любителей БДСМ среди военкомов Украины

Российские хакеры RaHDIt слили в Сеть данные 2660 военкомов Украины

22 февраля, 09:01
Скриншот видео © t.me / Немеzида

Скриншот видео © t.me / Немеzида

Российская хакерская группа RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала данные 2660 сотрудников украинских военных комиссариатов, в том числе медиков, выдающих справки о пригодности к службе. Об этом сообщается в телеграм-канале "Немеzида". Доступ был получен после взлома ресурсов Минобороны Украины.

Сотрудники военкоматов Украины, незаконно отправлявшие на фронт сограждан. Видео © t.me / Немеzида

"Мы готовы показать тех, кто хватал людей на улицах украинских городов и отправлял в Авдеевку, кто сейчас будет забирать родителей, детей и отцов простых украинцев, чтобы отправить их воевать за интересы Коллективного Запада против России", — говорится в тексте.

Николай Кавка. Фото © t.me / Немеzида

Николай Кавка. Фото © t.me / Немеzида

Например, проживающий во Львове Николай Кавка отметился тем, что хватал со своими помощниками людей прямо на улицах, в том числе пытался скрутить мужчину, гулявшего с малолетним ребёнком. До работы в военкомате Кавка обманывал пенсионеров и фальсифицировал подписи, чтобы к власти пришли нужные Киеву депутаты.

Александр Кравчук. Фото © t.me / Немеzида

Александр Кравчук. Фото © t.me / Немеzида

А вот начальник центра комплектования Сергей Кутний, Антон Цику из полтавского ТЦК и Александр Кравчук из киевского центра на своих личных страницах в сетях открыто сообщают о пристрастии к БДСМ и даже состоят в соответствующих пабликах. Кутний, по данным хакеров, — завсегдатай вечеринок с секс-извращениями.

Владимир Мищенко. Фото © t.me / Немеzида

Владимир Мищенко. Фото © t.me / Немеzида

Полковник Роман Здоренко известен как жестокий человек, который запугивал призывников, угрожал уголовным делом, а при отказе идти на разговор применял силу. Подполковник Владимир Мищенко с коллегами похищал людей, избивал и заставлял подписывать контракт на добровольную службу в ВСУ. Многие сотрудники военкоматов отметились огромными взятками, как, например, подполковник Леонид Федьков.

На Украине разрешили военкоматам работать круглосуточно
На Украине разрешили военкоматам работать круглосуточно

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных и поэтому не могут устроиться на официальную работу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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