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9 февраля, 15:00

На Украине разрешили военкоматам работать круглосуточно

Украинские военкоматы и медкомиссии теперь будут работать в круглосуточном режиме. Соответствующее постановление утвердило правительство Незалежной, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.

Под Киевом военкомы до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции
Под Киевом военкомы до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции
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ТАСС / Максим Паб

Наталья Исакова
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