На Украине разрешили военкоматам работать круглосуточно

Украинские военкоматы и медкомиссии теперь будут работать в круглосуточном режиме. Соответствующее постановление утвердило правительство Незалежной, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания", — написал он в телеграм-канале.