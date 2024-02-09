На Украине разрешили военкоматам работать круглосуточно
Украинские военкоматы и медкомиссии теперь будут работать в круглосуточном режиме. Соответствующее постановление утвердило правительство Незалежной, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.
ТАСС / Максим Паб