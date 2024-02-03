Под Киевом военкомы до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции
Под Киевом военкомы при полиции избили 55-летнего мужчину после вручения повестки
Избитый сотрудниками ТЦК мужчина в Киевской области. Обложка © Telegram / "Страна.ua"
В селе Рудницкое Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), вручая повестку 55-летнему дальнобойщику, избили его на глазах у полиции и семьи. По данным издания "Страна.ua", всё произошло 30 января. Дочь пострадавшего рассказала, что отец взял повестку и расписался в ней.
Под Киевом сотрудники ТЦК избили 55-летнего мужчину после вручения повестки. Видео © Telegram / "Страна.ua"
"Моего папу вытащили из машины, и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на неё и попросили выйти из машины", — написала девушка в соцсетях.
Избитый сотрудниками ТЦК мужчина в Киевской области. Фото © Telegram / "Страна.ua"
По её словам, пока отца били, а у мамы забирали телефон, правоохранитель стоял в сторонке и не вмешивался. В Броварском районном управлении полиции отметили, что начали досудебное расследование.
Загонять мужчин кулаками и угрозами на фронт — норма для украинских военкомов. Ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Один из мужчин в форме заломил руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот.