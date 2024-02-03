Под Киевом военкомы до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции

В селе Рудницкое Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), вручая повестку 55-летнему дальнобойщику, избили его на глазах у полиции и семьи. По данным издания "Страна.ua", всё произошло 30 января. Дочь пострадавшего рассказала, что отец взял повестку и расписался в ней.

Под Киевом сотрудники ТЦК избили 55-летнего мужчину после вручения повестки. Видео © Telegram / "Страна.ua"

"Моего папу вытащили из машины, и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на неё и попросили выйти из машины", — написала девушка в соцсетях.

Избитый сотрудниками ТЦК мужчина в Киевской области. Фото © Telegram / "Страна.ua"

По её словам, пока отца били, а у мамы забирали телефон, правоохранитель стоял в сторонке и не вмешивался. В Броварском районном управлении полиции отметили, что начали досудебное расследование.