"Не отдадут мужика, выходите!": Украинки снова поругались с военкомом в маршрутке

В общественном транспорте Одессы случилась очередная перепалка местных жительниц с сотрудником ТЦК (украинский военкомат. — Прим. Лайфа), который остановил автобус с пассажирами. Конфликт попал на видео, которое публикуют в Сети местные паблики.

Конфликт пассажирок с сотрудником ТЦК в автобусе Одессы. Видео © t.me / "Типичная Одесса"

На записи виден салон маршрутного автобуса с открытой дверью, у которой стоит мужчина в военной форме. Пассажирки возмущаются тем, что им не дают уехать.

"Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку, непонятно, кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте", — говорит одна из женщин.

Военнослужащий после этих слов показывает своё удостоверение в камеру и заявляет, что участвовал в боевых действиях в Бахмуте, интересуясь, неужели он полтора года может воевать, а другие — нет. Пассажирки оказались не из робких и заявили, что в Незалежной "всё добровольно", а также потребовали разговаривать по-украински.

Тот заметил, что сами-то женщины при этом говорят по-русски, поэтому и он может, однако украински возразили, что у гражданских лиц есть такое право, а государственным служащим это не позволительно. Прения на этом, разумеется, не закончились, мужчина в военной форме заявил, что он был на линии фронта, в отличие от мужей пассажирок, которые прячутся у них под юбками.

Впрочем, одна из женщин в салоне транспорта всё же встала на защиту военного. Обстановку это не остудило, а, скорее, наоборот. После этого пассажирки стали требовать, чтобы водитель автобуса начал движение, не дожидаясь, когда военнослужащий выйдет. На последних секундах записи видно, как в головной части автобуса встаёт какой-то мужчина, который раньше не попадал в кадр, и выходит из салона. Предположительно, это водитель транспорта или тот самый "потенциальный мобилизованный", из-за которого изначально и остановили автобус.