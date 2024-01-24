"С бабами будешь воевать?": Очевидцы сняли, как одесситки дали отпор военкому в маршрутке

В Одессе местные жительницы предприняли попытку выставить из маршрутки сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — украинский военкомат), который собирался вручить военнообязанным повестки. Об этом в телеграм-канале сообщило местное издание "Думская".

Жительницы Одессы пытаются выставить из маршрутки сотрудника ТЦК. Видео © t.me / Думская. Новости

"Одесская маршрутка этим утром. Пассажиры пытались не пустить внутрь сотрудников ТЦК", — сказано в публикации.

На видеоролике к публикации видно, как мужчина в военной форме пытается зайти в салон маршрутки, но ему преградили дорогу женщины. Сотрудник ТЦК начал втискиваться внутрь мимо них, одна из пассажирок спросила у него, действительно ли он собрался воевать с женщинами, а вторая предложила ему самому поехать на фронт.