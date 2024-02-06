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6 февраля, 11:26

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.

Как уточняет издание "Страна", таким образом, президентских выборов на Украине весной уже точно не будет, так как они запрещены законом во время военного положения.

Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог
Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог

Кстати, ранее сам Владимир Зеленский назвал выборы "неприемлемыми" на фоне вооружённого конфликта на Украине. По его словам, безответственно "вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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