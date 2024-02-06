Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Это уже десятое продление.

Как уточняет издание "Страна", таким образом, президентских выборов на Украине весной уже точно не будет, так как они запрещены законом во время военного положения.