Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных и поэтому не могут устроиться на официальную работу. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

По его словам, страхи обусловлены тем, что простых граждан буквально похищают на улицах. Народный избранник отметил, что потом этих же мобилизованных украинцев спустя ничтожное количество времени отправляют в мясные штурмы на передовой.

"Идёт повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей", — заявил Барбашов.

В то же время собеседник информагентства уточнил, что люди пропадают даже во время рядовых походов в магазин за продуктами. Как убеждён законотворец, мужское население отлавливают и уничтожают. В связи с этим граждане боятся даже официального трудоустройства, так как могут попасть в поле зрения военкоматов. Из-за этого в регионе большая часть предприятий закрыта, а у проживающих на этих территориях семей наблюдаются серьёзные финансовые сложности.