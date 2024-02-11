У миллиона украинских школьников увидели страх быть мобилизованными в ряды ВСУ Азаров: Миллион украинских школьников боится мобилизации в ВСУ 11 февраля, 09:34 Школьники Украины боятся попасть в ВСУ. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Украинские школьники мечтают уехать за рубеж, потому что не верят в светлое будущее в своей стране и боятся попасть в ряды ВСУ. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны, которых сейчас насчитывается четыре миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны", — написал он в соцсети.

Азаров напомнил, что на Украине подростки обязаны встать на военный учёт в 16 лет. По его словам, практически всех сразу же признают годными к службе в армии, после чего школьники получают статус невыездных с Украины. Бывший премьер посетовал, что ребят ждёт нелёгкое будущее, потому что при первой возможности Киев сделает из них "пушечное мясо", поэтому сейчас молодое поколение больше не хочет жить в собственной стране.

Ранее представитель военкомата Полтавы Роман Истомин заявил, что покинувшим территорию Украины школьникам необходимо вернуться на родину, чтобы встать на воинский учёт.

Авторы Татьяна Миссуми