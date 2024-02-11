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У миллиона украинских школьников увидели страх быть мобилизованными в ряды ВСУ

Азаров: Миллион украинских школьников боится мобилизации в ВСУ

11 февраля, 09:34
Школьники Украины боятся попасть в ВСУ. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Школьники Украины боятся попасть в ВСУ. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Украинские школьники мечтают уехать за рубеж, потому что не верят в светлое будущее в своей стране и боятся попасть в ряды ВСУ. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны, которых сейчас насчитывается четыре миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны", написал он в соцсети.

Азаров напомнил, что на Украине подростки обязаны встать на военный учёт в 16 лет. По его словам, практически всех сразу же признают годными к службе в армии, после чего школьники получают статус невыездных с Украины. Бывший премьер посетовал, что ребят ждёт нелёгкое будущее, потому что при первой возможности Киев сделает из них "пушечное мясо", поэтому сейчас молодое поколение больше не хочет жить в собственной стране.

"Словно мясо на крюке": Ужасный поступок украинских военкомов шокировал журналиста из США
"Словно мясо на крюке": Ужасный поступок украинских военкомов шокировал журналиста из США

Ранее представитель военкомата Полтавы Роман Истомин заявил, что покинувшим территорию Украины школьникам необходимо вернуться на родину, чтобы встать на воинский учёт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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