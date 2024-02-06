На Украине напомнили уехавшим школьникам о долге перед Родиной
В военкомате Полтавы уехавших школьников призвали вернуться и встать на учёт
Покинувшим территорию Украины школьникам необходимо вернуться на Родину, чтобы встать на воинский учёт. Такое заявление сделал представитель военкомата Полтавы Роман Истомин.
"Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он всё ещё гражданин Украины, он подлежит приписке", — сказал он в интервью телеканалу "ИРТ Полтава".
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации, который, по замыслу создателей, остановит охоту сотрудников украинских ТЦК на собственных граждан. А сегодня Рада в десятый раз продлила военное положение и мобилизацию в Незалежной ещё на 90 дней. Теперь весенних выборов президента на Украине точно можно не ждать.
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