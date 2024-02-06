На Украине напомнили уехавшим школьникам о долге перед Родиной

"Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он всё ещё гражданин Украины, он подлежит приписке", — сказал он в интервью телеканалу "ИРТ Полтава".