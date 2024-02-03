В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации на Украине

В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации, направленный на то, чтобы прекратить "охоту на людей" на Украине. Об этом сообщил автор документа, депутат от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу.

"Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации", — написал политик в соцсети.

По словам Мазурашу, документ, который предложило правительство, предусматривает "усиление рабовладения" на Украине. Депутат пояснил, что нужно в самой армии радикально изменить отношение к военным, а в тылу прекратить "охоту на людей". Мазурашу подчеркнул, что нельзя демонстрировать отношение к гражданам, как к рабам.