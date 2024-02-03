В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации на Украине
В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации, направленный на то, чтобы прекратить "охоту на людей" на Украине. Об этом сообщил автор документа, депутат от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу.
"Подал альтернативный законопроект новому правительственному законопроекту о мобилизации", — написал политик в соцсети.
По словам Мазурашу, документ, который предложило правительство, предусматривает "усиление рабовладения" на Украине. Депутат пояснил, что нужно в самой армии радикально изменить отношение к военным, а в тылу прекратить "охоту на людей". Мазурашу подчеркнул, что нельзя демонстрировать отношение к гражданам, как к рабам.
Автор документа добавил, что в армию нужно призывать "только реально готовых физически и морально". По словам Мазурашу, остальные пусть работают на экономику страны.
Напомним, что Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в парламенте заявили, что данная инициатива нарушает конституцию.
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