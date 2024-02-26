"Будут гореть так же, как и другие": В Кремле оценили уничтожение первого "Абрамса" в зоне СВО

Танки Abrams будут уничтожены в зоне СВО так же, как и все остальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление в Сети видео с горящей американской боевой машиной, уничтоженной на первом же выезде.

"С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.