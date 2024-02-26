"Будут гореть так же, как и другие": В Кремле оценили уничтожение первого "Абрамса" в зоне СВО
Песков: Российские военные говорили, что танки Abrams будут гореть
Танки Abrams будут уничтожены в зоне СВО так же, как и все остальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление в Сети видео с горящей американской боевой машиной, уничтоженной на первом же выезде.
На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
"С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно", — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее сегодня, 26 февраля, в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады. В Госдуме увидели в этом знак. О том, что Россия покажет миру горящие танки "Абрамс", ещё осенью заявляли военные эксперты. Президент РФ Владимир Путин в июле отмечал: весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит.
ТАСС / ABACA