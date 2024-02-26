В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО

"В этот раз ВСУ с удивлением узнали, что не только у них есть дроны и не только они могут ими управлять. Причём если их спонсорские дроны подбиваются российской ПВО, то наши поражают вражеские танки. Сегодня мы наглядно показали, что именно случится со всей остальной западной техникой, поставляемой Киеву", — отметил парламентарий.