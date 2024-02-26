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В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО

Депутат Хамитов: Подбив Abrams, ВС РФ показали, что случится с западной техникой

26 февраля, 15:14
Первый Abrams, подбитый у Авдеевки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Первый Abrams, подбитый у Авдеевки. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Подбив первый американский танк Abrams в зоне СВО, российские войска наглядно показали, что случится со всей остальной западной техникой, поставляемой Киеву. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"В этот раз ВСУ с удивлением узнали, что не только у них есть дроны и не только они могут ими управлять. Причём если их спонсорские дроны подбиваются российской ПВО, то наши поражают вражеские танки. Сегодня мы наглядно показали, что именно случится со всей остальной западной техникой, поставляемой Киеву", — отметил парламентарий.

Хамитов подчеркнул, что освобождение земель идёт по плану и все крики насчёт "принципиально нового оружия" для ВСУ в очередной раз оказались не более чем пустым сотрясанием воздуха.

"США не хотят, чтобы весь мир ржал": Эксперт предрёк незавидное будущее танкам Abrams под Авдеевкой
"США не хотят, чтобы весь мир ржал": Эксперт предрёк незавидное будущее танкам Abrams под Авдеевкой

Напомним, первым об ударе по танку Abrams сообщил журналист Владимир Соловьёв. Предварительно, сначала по боевой машине противника ударили FPV-дроном, а потом — снарядом РПГ. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады. Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение американской техники на Авдеевском направлении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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