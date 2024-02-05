"США не хотят, чтобы весь мир ржал": Эксперт предрёк незавидное будущее танкам Abrams под Авдеевкой

Военный обозреватель Влад Шлепченко предрёк скорое уничтожение американских танков Abrams под Авдеевкой. Кроме того, он считает, что, как только ВС РФ начнут ликвидировать эту технику, США отзовут машины назад, чтобы "не позориться".

По словам Шлепченко, ВСУ начали использовать "Абрамсы" сейчас, в середине зимы, так как грунт достаточно промёрз. Эксперт прогнозирует, что противник будет бросать эти танки в контратаки, однако российские войска в ближайшее время "начнут их динамично уничтожать".

"Достаточно будет потерять несколько штук — и из Вашингтона будет окрик, чтобы их отвели. Такая ерунда, как с "Челленджерами", которых буквально сожгли две штуки — и командование ВСУ их оттянуло куда-то в тылы, и больше они и не появлялись. Здесь будет, скорее всего, нечто похожее", — цитирует обозревателя "Царьград".

Шлепченко подытожил, что американцам не хочется, чтобы весь мир "ржал" над тем, как горят их "великие" танки.