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4 февраля, 18:13

ВСУ пришлось перебросить Abrams из-за сложного положения под Авдеевкой

В зоне СВО под Авдеевкой заметили танк M1А1 Abrams в триплексе БМП Bradley

В зоне СВО впервые появился американский танк M1А1 Abrams, который работает в триплексе БМП Bradley, сообщил телеграм-канал "Осведомитель". Раньше он в боях не использовался, но тяжёлое положение заставило Киев задействовать всю технику.

"На видео — танк M1 Abrams в триплексе БМП Bradley 47-й бригады ВСУ", — отмечается в сообщении. Известно, что танк был замечен на Авдеевском направлении.

Примечательно, что изначально новые американские танки не использовали нигде, кроме полигонов, так как такие экземпляры найти достаточно трудно. Однако из-за сложного положения ВСУ под Авдеевкой украинской армии пришлось внести в планы коррективы.

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ТАСС / ABACA

Александра Мышляева
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