Самое бесполезное западное оружие, поставляемое Украине, — британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако, по его словам, скоро Киев лишится и такого малоэффективного оружия.

"Самыми переоценёнными оказались танки Challenger и зенитные ракетные комплексы Patriot. Они не справляются со своими задачами. Англичане кричали, что танк Challenger за время своего существования не понёс ни одной боевой потери. А здесь подрыв на поле боя, который был совершён нашими ребятами-противотанкистами. Patriot тоже не выполнил ни одной зенитной ракетной задачи", — объяснил он в беседе с "Лентой.ru".

Он добавил, что скоро союзники Незалежной перестанут поставлять это вооружение, потому что отправлять уже практически нечего. Что касается США, по мнению Матвийчука, то они тоже, скорее всего, не будут продолжать возить системы Patriot, поскольку те очень дорогие.