Российские военные впервые уничтожили самую современную самоходку НАТО

Точное место поражения неизвестно. Предварительно, шведская установка, стоящая на вооружении у украинской армии, была уничтожена с помощью беспилотника-камикадзе "Ланцет".

САУ Archer — шведская 155-миллиметровая многоцелевая самоходная артиллерийская установка, разработанная металлургическим концерном Bofors, поглощённым впоследствии британской компанией BAE Systems Ltd. Масса САУ — 33 тонны, длина — 14,1 метра, ширина — 3 метра, высота — 3,4 метра. Экипаж — три-четыре человека, но для управления огнём достаточно и одного (но квалифицированного). Дальность стрельбы — от 30 до 60 км в зависимости от типа снаряда. Площадь поражения — 1250 квадратных метров.