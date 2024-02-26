Российские военные впервые уничтожили самую современную самоходку НАТО
Следом за уничтожением танка Abrams ВС РФ впервые поразили шведскую САУ Archer
Российские военные впервые уничтожили шведскую САУ Archer — это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО. Соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв.
Момент наведения "Ланцета" на шведскую 155-мм САУ Archer. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
Точное место поражения неизвестно. Предварительно, шведская установка, стоящая на вооружении у украинской армии, была уничтожена с помощью беспилотника-камикадзе "Ланцет".
САУ Archer — шведская 155-миллиметровая многоцелевая самоходная артиллерийская установка, разработанная металлургическим концерном Bofors, поглощённым впоследствии британской компанией BAE Systems Ltd. Масса САУ — 33 тонны, длина — 14,1 метра, ширина — 3 метра, высота — 3,4 метра. Экипаж — три-четыре человека, но для управления огнём достаточно и одного (но квалифицированного). Дальность стрельбы — от 30 до 60 км в зависимости от типа снаряда. Площадь поражения — 1250 квадратных метров.
Ранее сегодня, 26 февраля, в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады.
Wikipedia / Ibaril