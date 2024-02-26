Регион

Уведомления отключены

26 февраля, 16:15

Российские военные впервые уничтожили самую современную самоходку НАТО

Следом за уничтожением танка Abrams ВС РФ впервые поразили шведскую САУ Archer

Российские военные впервые уничтожили шведскую САУ Archer — это самая современная самоходная артиллерийская установка НАТО. Соответствующее видео публикует журналист Владимир Соловьёв.

Момент наведения "Ланцета" на шведскую 155-мм САУ Archer. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Точное место поражения неизвестно. Предварительно, шведская установка, стоящая на вооружении у украинской армии, была уничтожена с помощью беспилотника-камикадзе "Ланцет".

САУ Archer — шведская 155-миллиметровая многоцелевая самоходная артиллерийская установка, разработанная металлургическим концерном Bofors, поглощённым впоследствии британской компанией BAE Systems Ltd. Масса САУ 33 тонны, длина 14,1 метра, ширина 3 метра, высота 3,4 метра. Экипаж три-четыре человека, но для управления огнём достаточно и одного (но квалифицированного). Дальность стрельбы от 30 до 60 км в зависимости от типа снаряда. Площадь поражения 1250 квадратных метров.

Ранее сегодня, 26 февраля, в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады.

В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
Обложка ©

Wikipedia / Ibaril

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров