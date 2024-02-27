"Всё будет гореть": В ГД предрекли печальную судьбу западной технике ВСУ после сожжения первого Abrams

Вся западная техника, посылаемая украинской армии, будет сожжена. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации. Парламентарий отметил, что бойцы, подбившие машину, должны быть удостоены награды.