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27 февраля, 09:06

"Всё будет гореть": В ГД предрекли печальную судьбу западной технике ВСУ после сожжения первого Abrams

Картаполов — об уничтожении танка Abrams: Вся западная техника будет гореть

Вся западная техника, посылаемая украинской армии, будет сожжена. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации. Парламентарий отметил, что бойцы, подбившие машину, должны быть удостоены награды.

"Вся западная техника будет гореть, а наши ребята достойны награды", — сказал депутат.

В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
В Госдуме увидели знак в уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО

Напомним, 26 февраля на Авдеевском направлении был уничтожен первый Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Комментируя это, в Кремле предрекли печальную судьбу остальным "Абрамсам" в зоне проведения СВО. Тем временем актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину.

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ТАСС / ABACA

Александр Юнашев
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