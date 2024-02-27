"Всё будет гореть": В ГД предрекли печальную судьбу западной технике ВСУ после сожжения первого Abrams
Картаполов — об уничтожении танка Abrams: Вся западная техника будет гореть
Вся западная техника, посылаемая украинской армии, будет сожжена. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации. Парламентарий отметил, что бойцы, подбившие машину, должны быть удостоены награды.
"Вся западная техника будет гореть, а наши ребята достойны награды", — сказал депутат.
Напомним, 26 февраля на Авдеевском направлении был уничтожен первый Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Комментируя это, в Кремле предрекли печальную судьбу остальным "Абрамсам" в зоне проведения СВО. Тем временем актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину.
ТАСС / ABACA