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26 февраля, 18:34

Охлобыстин сообщил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов

Российским военнослужащим, уничтожившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будет выплачено 10 миллионов рублей, сообщил режиссёр, актёр Иван Охлобыстин. По его словам, награду направят в ближайшее время.

На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв

"Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым "Абрамсом"! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!" — написал Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте".

О назначении премии за каждый подбитый Abrams в зоне СВО, напомним, Охлобыстин объявил в конце января текущего года. По его словам, бизнесмены пообещали за каждый по 10 миллионов рублей. О каких именно предпринимателях идёт речь, актёр не уточнил.

Ранее сегодня, 26 февраля, в ДНР подтвердили уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военнослужащие из 15-й отдельной мотострелковой бригады. В Госдуме увидели в этом знак, а в Кремле предрекли печальную судьбу остальным Abrams в зоне СВО.

В Госдуме после уничтожения Abrams в зоне СВО заявили о военном азарте российских бойцов
В Госдуме после уничтожения Abrams в зоне СВО заявили о военном азарте российских бойцов
Обложка ©

T.me / negumanitarnaya_pomosch_Z

Наталья Исакова
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