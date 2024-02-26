Охлобыстин сообщил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов

Российским военнослужащим, уничтожившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будет выплачено 10 миллионов рублей, сообщил режиссёр, актёр Иван Охлобыстин. По его словам, награду направят в ближайшее время.

На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв

"Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым "Абрамсом"! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!" — написал Охлобыстин в соцсети "ВКонтакте".