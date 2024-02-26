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26 февраля, 17:13

В Госдуме после уничтожения Abrams в зоне СВО заявили о военном азарте российских бойцов

Депутат Гурулёв — о ликвидации Abrams: Бойцы РФ соревнуются в уничтожении врага

Российские бойцы соревнуются в уничтожении врага и обладают военным азартом. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, комментируя уничтожение в зоне СВО первого танка Abrams.

На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв

"У нас в ВС и так чётко платят за уничтоженную технику. Есть ещё и военный азарт, когда наши бойцы соревнуются в уничтожении врага", — отметил он.

Напомним, Гурулёв предрёк незавидную судьбу танкам Abrams ещё в сентябре 2023 года.

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"Будут гореть так же, как и другие": В Кремле оценили уничтожение первого "Абрамса" в зоне СВО

Как сообщал Life.ru, 26 февраля в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады. В Госдуме увидели в этом знак. О том, что Россия покажет миру горящие танки "Абрамс", ещё осенью заявляли военные эксперты.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Александр Юнашев
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