В Госдуме после уничтожения Abrams в зоне СВО заявили о военном азарте российских бойцов
Депутат Гурулёв — о ликвидации Abrams: Бойцы РФ соревнуются в уничтожении врага
Российские бойцы соревнуются в уничтожении врага и обладают военным азартом. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, комментируя уничтожение в зоне СВО первого танка Abrams.
На Авдеевском направлении подбили первый танк Abrams. Видео © Telegram / Соловьёв
"У нас в ВС и так чётко платят за уничтоженную технику. Есть ещё и военный азарт, когда наши бойцы соревнуются в уничтожении врага", — отметил он.
Напомним, Гурулёв предрёк незавидную судьбу танкам Abrams ещё в сентябре 2023 года.
Как сообщал Life.ru, 26 февраля в ДНР подтвердили уничтожение первого американского танка Abrams в районе Авдеевки. Поразили технику российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады. В Госдуме увидели в этом знак. О том, что Россия покажет миру горящие танки "Абрамс", ещё осенью заявляли военные эксперты.
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