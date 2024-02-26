В Госдуме после уничтожения Abrams в зоне СВО заявили о военном азарте российских бойцов

Российские бойцы соревнуются в уничтожении врага и обладают военным азартом. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, комментируя уничтожение в зоне СВО первого танка Abrams.

"У нас в ВС и так чётко платят за уничтоженную технику. Есть ещё и военный азарт, когда наши бойцы соревнуются в уничтожении врага", — отметил он.