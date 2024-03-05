Коптер снял, как бойцы ВСУ выгружают "кочующий миномёт" из автомобиля скорой помощи
Сальдо: ВСУ используют машину скорой помощи для перевозки миномёта
Украинские военные перевозят "кочующий миномёт", из которого обстреливают мирные населённые пункты левобережья Днепра, на машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав видео, снятое с дрона. Беспилотник отследил весь путь транспортного средства и задокументировал момент выгрузки оружия.
ВСУ используют машину скорой помощи для перевозки миномёта. Видео © t.me / SALDO_VGA
"В соответствии с российскими законами и международными нормами использование военными для маскировки атрибуции гражданских организаций, в частности — медицинских служб, является военным преступлением", — написал Сальдо в своём телеграм-канале во вторник, 5 марта.
Все материалы переданы в СУ СК России по Херсонской области для возбуждения очередного уголовного дела против киевского режима.
Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ ударили по машинам волонтёров в центре Новой Каховки, в результате случившегося пострадала пожилая женщина. А в конце прошлого года украинская армия из HIMARS атаковала пункт гумпомощи под Херсоном. Были погибшие и раненые.