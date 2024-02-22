ВСУ ударили дроном по маршрутке с пассажирами в Херсонской области 22 февраля, 08:02 ВСУ ударили дроном по маршрутке с пассажирами в Херсонской области. Фото © Телеграм-канал Владимира Сальдо

ВСУ атаковали беспилотником маршрутный автобус с пассажирами в Херсонской области, водитель и пассажирка получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На дороге Новая Каховка – Тополёвка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи", — написал Сальдо в телеграм-канале.

В результате атаки осколками были ранены водитель и одна из пассажирок. Женщина была госпитализирована, а водителю оказали медпомощь на месте.

А накануне, 21 февраля, Вооружённые силы Украины ударили по больнице в центре Донецка. По предварительным данным, пострадала одна женщина.

Авторы Александра Вишнякова