"Бог прикрыл": Жительница Авдеевки под прицелом ВСУ преодолела линию фронта, чтобы оказаться в Донецке
Жительница Авдеевки прошла через линию столкновения, чтобы попасть в Донецк
Жительница Авдеевки Валентина потеряла отца и пешком прошла через линию фронта, пытаясь добраться до родственников, живущих в Донецке. Всё произошло ещё в январе: она с пожилым родным присоединилась к группе местных жителей, пытавшихся выбраться в столицу Донецкой Народной Республики со стороны освобождённой российскими военными территории в районе гостиницы "Царская охота" (часть улицы Ленина).
По словам Валентины, на дорогу то и дело падали снаряды, один из которых убил её отца. До российских военных она добиралась через горловскую трассу под постоянным прицелом двух дронов ВСУ и под звуки стрельбы.
"Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого. Над моей головой постоянно держались два беспилотника... Отстали, только когда я дошла до поста русских военных. Может быть, поняли опасность, что их могут снять", — добавила собеседница РИА "Новости".
Российские военные отправили Валентину к командиру подразделения, после чего отвезли её в Донецк. Туда она добралась лишь на третьи сутки дороги. Женщина признаётся, что до сих пор не верит в приключившееся с ней чудо. Валентина утверждает, что её "прикрыл Бог" и она смогла прорваться в город, несмотря на бои и взрывы вокруг.
Напомним, тем временем ситуация в Авдеевке для ВСУ такова, что командование перебрасывает туда третью штурмовую бригаду, являющуюся одним из самых подготовленных подразделений. Как пишет Forbes, "элита" должна помочь Киеву поддержать оборону постепенно переходящего ВС РФ города.
ТАСС / Владимир Гердо