"Бог прикрыл": Жительница Авдеевки под прицелом ВСУ преодолела линию фронта, чтобы оказаться в Донецке

Жительница Авдеевки Валентина потеряла отца и пешком прошла через линию фронта, пытаясь добраться до родственников, живущих в Донецке. Всё произошло ещё в январе: она с пожилым родным присоединилась к группе местных жителей, пытавшихся выбраться в столицу Донецкой Народной Республики со стороны освобождённой российскими военными территории в районе гостиницы "Царская охота" (часть улицы Ленина).

По словам Валентины, на дорогу то и дело падали снаряды, один из которых убил её отца. До российских военных она добиралась через горловскую трассу под постоянным прицелом двух дронов ВСУ и под звуки стрельбы.

"Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого. Над моей головой постоянно держались два беспилотника... Отстали, только когда я дошла до поста русских военных. Может быть, поняли опасность, что их могут снять", — добавила собеседница РИА "Новости".

Российские военные отправили Валентину к командиру подразделения, после чего отвезли её в Донецк. Туда она добралась лишь на третьи сутки дороги. Женщина признаётся, что до сих пор не верит в приключившееся с ней чудо. Валентина утверждает, что её "прикрыл Бог" и она смогла прорваться в город, несмотря на бои и взрывы вокруг.