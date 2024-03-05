Шойгу: Российские войска не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки
Российские войска в Авдеевке в ДНР. Обложка © ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Российские войска не позволили Вооружённым силам Украины закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.
"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — подчеркнул министр.
По его словам, российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные задачи в зоне спецоперации.
Напомним, что в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, бои за который шли ещё с начала специальной военной операции. Об освобождении Победы стало известно 22 февраля, о взятии Ласточкина — 26 февраля, Северного — 27 февраля, а Петровского — 28 февраля. При этом украинские солдаты признаются, что бегство из Авдеевки было паническим и неорганизованным, больше напоминая "дорогу смерти".