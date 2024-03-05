Шойгу: Российские войска не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки

Российские войска не позволили Вооружённым силам Украины закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", — подчеркнул министр.