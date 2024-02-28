Минобороны показало видео бегства бойцов ВСУ при освобождении посёлка Ласточкино

Минобороны РФ показало видео бегства военных Вооружённых сил Украины из населённого пункта Ласточкино, расположенного в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в настоящее время этот посёлок полностью освобождён бойцами ВС РФ.

Обстановка в Ласточкине в ДНР. Видео © Минобороны РФ

"Закрепились в населённом пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. Сейчас находимся на том же месте, где находилась администрация Ласточкина", — сообщил на видео заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Енисей

Российский военнослужащий также рассказал, что украинцы во время отхода применяли РСЗО "Град", танки, миномёты и даже кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что сейчас там всё разрушено, так как противник не хотел просто так сдавать этот посёлок. По его словам, военные ВСУ регулярно обстреливают позиции россиян фосфорными боеприпасами, которые, как он напомнил, запрещены Женевской конвенцией.

Помимо того, в ведомстве рассказали, что после бегства ВСУ продолжают наносить удары по Ласточкину из дальнобойной артиллерии и с помощью беспилотников. В то же время сообщается, что, убегая из посёлка, противник побросал там оружие западного производства, среди которого была колёсная техника с нацистской символикой.