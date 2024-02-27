ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО
Минобороны: Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Николаевской области
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами ПВО в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации украинская сторона лишилась более 444 тысяч военнослужащих. Тем временем Владимир Зеленский утверждает, что погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.
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