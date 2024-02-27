ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации украинская сторона лишилась более 444 тысяч военнослужащих. Тем временем Владимир Зеленский утверждает, что погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.