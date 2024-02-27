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27 февраля, 12:32

ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО

Минобороны: Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Николаевской области

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами ПВО в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации украинская сторона лишилась более 444 тысяч военнослужащих. Тем временем Владимир Зеленский утверждает, что погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.

ВС России взяли под контроль важный узел украинской обороны, заявил Шойгу
ВС России взяли под контроль важный узел украинской обороны, заявил Шойгу
Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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