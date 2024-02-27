Шойгу: С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч человек

С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе коллегии Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Всего за время специальной военной операции украинские вооружённые силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих", — сказал министр обороны.