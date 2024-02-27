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27 февраля, 10:45

Шойгу: С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч человек

С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе коллегии Минобороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Всего за время специальной военной операции украинские вооружённые силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих", — сказал министр обороны.

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Ранее Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм. Кроме того, глава оборонного ведомства вручил погоны высших офицеров.

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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