Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне боевых действий, а также погоны высших офицеров военным ВС РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, Шойгу поблагодарил всех за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, что они не последние, потому как абсолютно убеждён, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!" — сказал министр.