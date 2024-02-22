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22 февраля, 07:47

Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне боевых действий, а также погоны высших офицеров военным ВС РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, Шойгу поблагодарил всех за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, что они не последние, потому как абсолютно убеждён, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!" — сказал министр.

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А накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил, церемония прошла на аэродроме Чкаловский.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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