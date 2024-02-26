"Некого будет кидать на мясные штурмы": Политолог объяснил, зачем Зеленский соврал о потерях ВСУ
Политолог Асафов: Зеленский занизил потери ВСУ, чтобы не гневить украинцев
Владимир Зеленский, выступая в Киеве, в разы занизил потери ВСУ, чтобы не гневить украинский народ, ведь правдивая информация негативно повлияла бы на настроения в обществе. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Александр Асафов.
"Безусловно, это (занижение потерь ВСУ. — Прим. Лайфа) связано с внутренней аудиторией. Поскольку признать даже те потери, которые публиковали американцы, для Зеленского очень невыгодная, тяжёлая история. <...> И здесь одна из основных задач киевского режима, как об этом пишет западная пресса и говорят западные политики, — наладить вопрос мобилизации, то есть обеспечить необходимое количество людей, которые должны быть отправлены на линию боевого соприкосновения", — отметил специалист.
Поэтому, как подчеркнул Асафов, если Зеленский будет говорить о реальных потерях, то на фронт ему никого не удастся затащить. Пока украинским военкомам всё ещё удаётся отлавливать граждан на улице и отправлять их в призывные центры, но люди и так знают, что их фактически "кидают в мясные штурмы на убой". Однако если бы украинцы знали о реальном положении дел на фронте, то вряд ли бы была возможность набрать бойцов в ВСУ, убеждён эксперт.
Напомним, 25 февраля Украина впервые объявила о своих потерях среди военных. Так, по версии Зеленского, за время спецоперации погибла якобы 31 тысяча бойцов ВСУ. Однако над данными цифрами смеются даже украинские телеграм-каналы. Там отмечают, что на фоне массовых военных захоронений в разных городах Незалежной всем уже давно понятно, что Зеленский соврал.
Стоит отметить, что 19 декабря прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала спецоперации (СВО). Так, по его словам, убитыми и ранеными в украинской армии насчитывается 383 тысячи человек. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне оценивала потери ВСУ в 190 тысяч убитыми и ранеными. При этом французская газета Liberation считает, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".
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