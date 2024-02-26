Депутат Ивлев назвал заявления Зеленского о потерях ВСУ гоголевской чертовщиной
Заявление Владимира Зеленского о низких потерях ВСУ — это гоголевская чертовщина, настолько оно фантастично и противоестественно. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях — это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", — цитирует Ивлева РИА "Новости".
Парламентарий считает, что у таких заявлений два адресата: страны G7 и НАТО, а их цель — попросить ещё больше денег для Киева.
Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский в десять раз занизил потери ВСУ, заявив, что с февраля 2022 года они составили 31 тысячу человек. При этом в конце 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи человек.