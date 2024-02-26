Заявление Владимира Зеленского о низких потерях ВСУ — это гоголевская чертовщина, настолько оно фантастично и противоестественно. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях — это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", — цитирует Ивлева РИА "Новости".