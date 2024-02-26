В Госдуме уверены, что реальные потери ВСУ шокируют украинцев
Депутат Шеремет: Настоящие потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Настоящие потери ВСУ на фронте повергнут население Украины в шок, уверен депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет. В беседе с РИА "Новости" народный избранник напомнил, что киевский режим сознательно скрывает ужасающую статистику от украинцев.
"Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, ранее Зеленский на форуме "Украина. 2024 год" более чем в десять раз занизил число потерь ВСУ за время проведения спецоперации. По его словам, украинские войска потеряли 31 тысячу военных с начала СВО. При этом ещё в декабре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала спецоперации (СВО). Так, по его словам, убитыми и ранеными в украинской армии насчитывается 383 тысячи человек. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, французская газета Liberation считает, что украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов.
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