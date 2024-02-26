Настоящие потери ВСУ на фронте повергнут население Украины в шок, уверен депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет. В беседе с РИА "Новости" народный избранник напомнил , что киевский режим сознательно скрывает ужасающую статистику от украинцев.

"Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — подчеркнул парламентарий.