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25 февраля, 16:22

Зеленский более чем в 10 раз занизил число потерь ВСУ за время СВО

Зеленский: ВСУ потеряли 31 тысячу военнослужащих с начала СВО

Потери ВСУ убитыми с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"31 тысяча украинских военных погибли", — сказал Зеленский и добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

Стоит отметить, что 19 декабря прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала спецоперации (СВО). Так, по его словам, убитыми и ранеными в украинской армии насчитывается 383 тысячи человек. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне оценивала потери ВСУ в 190 тысяч убитыми и ранеными. При этом французская газета Liberation считает, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".

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President.gov.ua

Наталья Исакова
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