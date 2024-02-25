Зеленский более чем в 10 раз занизил число потерь ВСУ за время СВО

Потери ВСУ убитыми с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"31 тысяча украинских военных погибли", — сказал Зеленский и добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.