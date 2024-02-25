Зеленский более чем в 10 раз занизил число потерь ВСУ за время СВО
Зеленский: ВСУ потеряли 31 тысячу военнослужащих с начала СВО
Потери ВСУ убитыми с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
"31 тысяча украинских военных погибли", — сказал Зеленский и добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.
Стоит отметить, что 19 декабря прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ, которые они понесли с начала спецоперации (СВО). Так, по его словам, убитыми и ранеными в украинской армии насчитывается 383 тысячи человек. В западных СМИ также высказываются версии, что потери украинской стороны могут доходить до сотен тысяч. В частности, британская газета Economist со ссылкой на источники в Пентагоне оценивала потери ВСУ в 190 тысяч убитыми и ранеными. При этом французская газета Liberation считает, украинская армия потеряла как минимум 200 тысяч бойцов. И это, по данным прессы, "безвозвратные потери".