"Сложный выбор": В НАТО раскрыли главный страх ВСУ на передовой

Командиры украинской армии боятся, что запасы снарядов вскоре могут иссякнуть. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Североатлантического альянса.

"Я думаю, очевидно, что они [командиры ВСУ] обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться", — сказал неназванный собеседник издания.