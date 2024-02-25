"Сложный выбор": В НАТО раскрыли главный страх ВСУ на передовой
WP: Командиры ВСУ боятся, что запасы снарядов вскоре могут иссякнуть
Командиры украинской армии боятся, что запасы снарядов вскоре могут иссякнуть. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Североатлантического альянса.
"Я думаю, очевидно, что они [командиры ВСУ] обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться", — сказал неназванный собеседник издания.
По словам представителя НАТО, украинская сторона уже экономит боеприпасы на поле боя, заставляя командование "делать сложный выбор". Кроме того, в ВСУ утверждают, что на фронте они сильно уступают в численности артиллерии ВС России, указано в материале.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров пожаловался на задержки в поставках западного оружия. Из-за этого, по его словам, Незалежная теряет как живую силу, так и территории. А до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на нехватку снарядов и в связи с этим допустил дальнейший отход ВСУ.
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