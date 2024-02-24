Инспектор Пентагона вскрыл на Украине махинации с военной помощью на 50 уголовных дел Пентагон сообщил о 50 уголовных делах из-за нарушений при отправке помощи Киеву 24 февраля, 13:39 В США узнали о коррупции при поставках военной помощи Украине. Обложка © Shutterstock

В США завели свыше пятидесяти уголовных дел, которые касаются поставляемой на Украину военной помощи. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.



Прокуроры выявили мошеннические схемы при закупках продукции, подмену, кражу, нецелевое использование денег и коррупцию. Также часть груза, которая отправлялась Киеву через Польшу, не прошла обязательное декларирование, и сейчас установить её местонахождение невозможно.

Инспектор уверен, что будут новые уголовные дела, так как не все поставки на Украину проверены. Сейчас американская сторона воздерживается от обвинений в адрес конкретных лиц, но предупреждает, что расследование продолжается.

Авторы Татьяна Миссуми