Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Инспектор Пентагона вскрыл на Украине махинации с военной помощью на 50 уголовных дел

"Проблемы с головой": Медведев нашёл объяснение словам премьера Италии об СВО

Путин поддержал тёплыми словами семью умершего председателя Верховного суда

Медведев требует мстить Западу за санкции против россиян: "На войне как на войне"

В США заговорили о выходе из ООН на фоне конфликта Израиля с ХАМАС

Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА

Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

БПЛА мог вызвать пожар в цеху Новолипецкого металлургического комбината

Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

NBC: Сумма штрафа по делу Трампа о мошенничестве выросла почти на $100 млн

Инспектор Пентагона вскрыл на Украине махинации с военной помощью на 50 уголовных дел

Пентагон сообщил о 50 уголовных делах из-за нарушений при отправке помощи Киеву

24 февраля, 13:39
В США узнали о коррупции при поставках военной помощи Украине. Обложка © Shutterstock

В США узнали о коррупции при поставках военной помощи Украине. Обложка © Shutterstock

В США завели свыше пятидесяти уголовных дел, которые касаются поставляемой на Украину военной помощи. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Прокуроры выявили мошеннические схемы при закупках продукции, подмену, кражу, нецелевое использование денег и коррупцию. Также часть груза, которая отправлялась Киеву через Польшу, не прошла обязательное декларирование, и сейчас установить её местонахождение невозможно.

Инспектор уверен, что будут новые уголовные дела, так как не все поставки на Украину проверены. Сейчас американская сторона воздерживается от обвинений в адрес конкретных лиц, но предупреждает, что расследование продолжается.

Зеленский: У Украины нет плана Б на случай, если США откажутся помогать Киеву
Зеленский: У Украины нет плана Б на случай, если США откажутся помогать Киеву

Напомним, в начале февраля Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Эту инициативу одобрили 67 представителей Штатов, тогда как против высказались лишь 27. Однако Палата представителей Конгресса США, в которой также должны были проголосовать по данному вопросу, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не согласовав помощь киевскому режиму.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!