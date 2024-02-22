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22 февраля, 11:33

Зеленский: У Украины нет плана Б на случай, если США откажутся помогать Киеву

Зеленский признался, что у Киева нет плана Б на случай, если западные партнёры перестанут помогать. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос о запасном варианте, если США не смогут и дальше финансировать Незалежную. От прямого ответа украинский политик ушёл.

"Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдём, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News, отметив, что без Запада потери ВСУ увеличатся.

МВФ всё ещё пересматривает программу финансирования Украины
МВФ всё ещё пересматривает программу финансирования Украины

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отступление Вооружённых сил Украины из Авдеевки свидетельствует о том, что на поле боя для Киева сложилась очень сложная обстановка. Он также отмечал, что иссякающие запасы оружия стали неоспоримой проблемой и для самого альянса.

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Getty Images / STR

Александра Мышляева
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