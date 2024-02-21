Столтенберг признал сложную ситуацию для Киева после отступления ВСУ из Авдеевки
Отступление Вооружённых сил Украины из Авдеевки свидетельствует о том, что на поле боя для Киева сложилась очень сложная обстановка. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы всё время превосходят ожидания и НАТО продолжит поддерживать Украину", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. К настоящему времени военные РФ зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Президент РФ Владимир Путин назвал отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки бегством.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe