Столтенберг признал сложную ситуацию для Киева после отступления ВСУ из Авдеевки

Отступление Вооружённых сил Украины из Авдеевки свидетельствует о том, что на поле боя для Киева сложилась очень сложная обстановка. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы всё время превосходят ожидания и НАТО продолжит поддерживать Украину", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.