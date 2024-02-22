МВФ всё ещё пересматривает программу финансирования Украины

Некоторые зарубежные издания сообщали, что Киев близок к тому, чтобы достичь с Международным валютным фондом (МВФ) соглашение на предоставление 900 миллионов долларов помощи. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителя этой финансовой организации, фонд не подтвердил данную информацию.

"Команда Международного валютного фонда под руководством Гевина Грэя в настоящее время находится в Варшаве для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины", — заявил собеседник информагентства, подчеркнув, что команда сообщит об окончании миссии.

Журналисты попытались уточнить у представителя международной организации, подтверждает ли МВФ информацию о том, что фонд и украинские власти близки к достижению соглашения по новому траншу. В итоге они получили отрицательный ответ.