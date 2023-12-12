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11 декабря, 21:25

МВФ одобрил очередной транш для Украины на 900 млн долларов

Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 900 миллионов долларов. Такое решение принял совет исполнительных директоров МВФ, сказано в письменном заявлении.

"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку", — говорится в документе.

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Ранее Лайф писал, что Токио выделит Украине дополнительную помощь в размере миллиарда долларов. Вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку помощь от Японии для Киева составит 4,5 миллиарда долларов.

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Артур Лапсаков
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