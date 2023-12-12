МВФ одобрил очередной транш для Украины на 900 млн долларов

Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 900 миллионов долларов. Такое решение принял совет исполнительных директоров МВФ, сказано в письменном заявлении.

"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно $900 млн, которая будет направлена на бюджетную поддержку", — говорится в документе.