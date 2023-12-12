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11 декабря, 21:00

Аргентина в 2024 году проведёт саммит по Украине с лидерами Латинской Америки

Президент Аргентины Милей согласился организовать саммит по Украине

Новый президент Аргентины Хавьер Милей обсудил с Владимиром Зеленским организацию саммита по Украине в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года", — приводит его слова агентство Bloomberg.

При этом пресс-служба аргентинского лидера от комментариев по этому поводу отказалась.

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Зеленский, посетивший инаугурацию аргентинского президента, успел там пообщаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По данным СМИ, их беседа продлилась около 15 минут.

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president.gov.ua/ru

Артур Лапсаков
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