Аргентина в 2024 году проведёт саммит по Украине с лидерами Латинской Америки
Президент Аргентины Милей согласился организовать саммит по Украине
Новый президент Аргентины Хавьер Милей обсудил с Владимиром Зеленским организацию саммита по Украине в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года", — приводит его слова агентство Bloomberg.
При этом пресс-служба аргентинского лидера от комментариев по этому поводу отказалась.
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Зеленский, посетивший инаугурацию аргентинского президента, успел там пообщаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По данным СМИ, их беседа продлилась около 15 минут.