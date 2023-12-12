Аргентина в 2024 году проведёт саммит по Украине с лидерами Латинской Америки

Новый президент Аргентины Хавьер Милей обсудил с Владимиром Зеленским организацию саммита по Украине в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года", — приводит его слова агентство Bloomberg.