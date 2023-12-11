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СМИ узнали, сколько длился разговор Орбана с Зеленским в Аргентине

Bloomberg: Беседа Орбана с Зеленским в Аргентине длилась около 15 минут

11 декабря, 08:47
<p>Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Cemal Yurttas, © Getty Images / SOPA Images / Luka Dakskoble</p>

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Cemal Yurttas, © Getty Images / SOPA Images / Luka Dakskoble

Разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут. Об этом узнало агентство Bloomberg.

"Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут", — приводит агентство слова неназванного члена украинской делегации.

Напомним, что ранее СМИ распространили видео, на котором Зеленский общается с Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. На кадрах, снятых в стенах аргентинского парламента, видно, что Орбан что-то оживлённо рассказывает Зеленскому, а тот постоянно кивает головой. Вероятно, Зеленский пытался понять премьера Венгрии, но его мимика говорит об обратном.

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При этом сейчас отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными в связи с позицией Венгрии относительно конфликта на Украине. Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, а глава МИД Петер Сийярто подчёркивал, что санкции против РФ провалились. Кроме того, Венгрия блокирует денежный транш Киеву и категорически не поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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